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Мадонна выпустила фильм-концерт по мотивам легендарного тура 2019 года

Мадонна выпустила фильм-концерт по мотивам легендарного тура 2019 года

Шоу-бизнес 19 июля 2021, 00:17 | Автор: Лена Фильм «Madame X» выйдет на экраны в октябре. Концертный фильм Мадонны «Madame X», созданный на основе тура легендарной певицы в поддержку альбома 2019 года, вскоре выпустит на экраны студия Paramount+.

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