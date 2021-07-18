Мадонна выпустила фильм-концерт по мотивам легендарного тура 2019 года

Шоу-бизнес 19 июля 2021, 00:17 | Автор: Лена Фильм «Madame X» выйдет на экраны в октябре. Концертный фильм Мадонны «Madame X», созданный на основе тура легендарной певицы в поддержку альбома 2019 года, вскоре выпустит на экраны студия Paramount+.
Шоу-бизнес 19 июля 2021, 00:17 | Автор: Лена Фильм «Madame X» выйдет на экраны в октябре. Концертный фильм Мадонны «Madame X», созданный на основе тура легендарной певицы в поддержку альбома 2019 года, вскоре выпустит на экраны студия Paramount+.
Свежие комментарии