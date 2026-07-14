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FiNE NEWS

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Генетика азиатской многозубки раскрыла сложную сеть древних морских миграций и торговли

Генетические исследования азиатской многозубки, небольшого животного с мускусным запахом, выявили множественные маршруты человеческих миграций и торговли, охватывающие пространство от Восточной Азии до побережья Аравийского моря.

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