Великого Потопа не было: археологи прочитали на камне, что речь могла идти совсем о другом

Воробей

- “Воробей зациклился на тестировании ? Мне интересно – по аналогии , Воробей своих детей – свои творения , тоже тестирует ? Если тест проваливают – что с ними Воробей делает , какого «спасителя» к ним посылает … ? Перелепить то дитяток уже никак ! ….” Мне видится, что Ваша проблема, в этой теме, может быть связана с тем, что у Вас не получается концептуализировать качественную разницу в возможностях и соответственно потребностях Творца и человека — Его творения. Потому Вы и спрашиваете, Тестирую ли я своих детей? - “А «спасители» , которые сильнее бога (они же чтобы спасти – должны процессы запущенные богом остановить и направить другим руслом!) откуда возьмутся ? …..” Нет. Согласно моему пониманию возможные Спасители не сильнее Творца. Они просто — средство для возможности для Того творить максимально качественное творение. Если нет Тестирования и соответственно возможности Спасителей, как принципа Творения, хотя бы одного, тогда Творение резко падает в качестве, что недопустимо для Творца, чертой которого есть стремление к совершенству. Он просто не в состоянии унизиться до второго сорта! - “Или бог , ради спасения одного – «спасителя» , оставит все дерьмо и далее пачкать все и вся и паразитировать ? “ Спаситель, в смысле возможности такового, обеспечивает возможность Творения, что вы называете «паразитированием». Для Творца это не какое-то «паразитирование», а — Творение. Ваша сложность в том, что Вы определённо не одобряете того, каким фактически есть Творение. Что, можно предположить, связано как раз с тем, что Вы не совсем адекватно понимаете, почему оно имеет именно такой вид, а не какой-то качественно иной. Вы попросту не понимаете и потому не можете принять его. - “«Спаситель» как санитар – будет очищать все от этого дерьма …? Так его это дерьмо и скушает (как Христа !) !” Нет. Спаситель ничего не очищает, как и Иисус этого не делал! Он может только оправдать, если пришел! А если Спасителя в своё время не окажется, тогда мир не получит оправдание. И наступит Конец Света. - “Если принять что Христос спас человечество , пожертвовав собой , но дерьма только прибавилось ! И на кой хер такие жертвы ради дерьма … ? “ Христос быль всего лишь ПРЕДТЕЧЕЙ, кто указал на возможность и необходимость спасения в далёком будущем. Именно в этом суть смутной концепции «второе пришествие Христа». - “Богу Воробья проще сжечь все это дерьмо в котле и сотворить новых ….. – самый экономный вариант ! А бог-природа зря никогда не тратит энергию ! “ Это и произойдёт, если хотя бы одного Спасителя не окажется! - “"А чем бы это могло быть нужно?" – для сокрытия реалий истории , не дать людям прозреть и осознать как ими манипулируют ! Вся официальная история – археология – это сказки горе археологов-историков проституток ! Факты реалий истории под ногами , на виду , но они их не замечают , перешагивают , в официальные рамки не пускают , исследования пресекают ... !!! “ На самом деле, никакой ИСТОРИИ нет, как чего-то действительно соответствующего происходящему в прошлом! В том-то и дело, что Творец сотворил лишь ВИДИМОСТЬ истории — иллюзии, по сути! Кстати, подымаемый Вами вопрос о будто бы произошедших потопах 17 и 19 веков, о которых ничего в ИСТОРИИ нет, но фактически следы чего можно найти, как раз на это и указывают! Просто, Вам пока не удаётся сообразить, зачем всё это Творец так хитро организовал. Вам кажется, что это какие-то люди пытаются кого-то обманывать. То есть, Вы путаете возможности людей с таковыми Творца, как Вы это постоянно делаете! Ваше затруднение коренится в том, что Вы - атеист, хотя прикрываете это "фиговым листком" деизма.