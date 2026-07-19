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Овечкин принял участие в фестивале болельщиков в Нью-Йорке. Он бросал по воротам с картонным вратарем и позировал с уменьшенной копией Кубка Стэнли

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в Fanatics Fest NYC. Мероприятие проходит в выставочном комплексе Javits Center в Нью-Йорке с 16 по 19 июля и приурочено к финалу ЧМ-2026 по футболу.

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