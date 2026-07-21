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Терапевт Волкова назвала три причины снижения гемоглобина

Терапевт Волкова назвала три причины снижения гемоглобина

Врач-терапевт, заведующая филиалом №1 городской поликлиники №2 ДЗМ Валентина Волкова рассказала, что снижение гемоглобина может быть связано с недостаточным поступлением железа, нарушением его усвоения или повышенными потерями.

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