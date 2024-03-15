МО РФ: Над Калужской и Белгородской областями перехватили пять БПЛА и снаряды «Градов»

Средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно осуществили перехват пяти беспилотников и двух снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» на территориями двух российских приграничных регионов.
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