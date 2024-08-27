Тренер Василий Прокофьев будет работать в «Синьцзян Флаин Тайгерс»

«Рад присоединиться к такому клубу. Прилетел уже на следующий день после подписания контракта. Команда из Синьцзяна традиционно сильная, один раз выигрывала чемпионат, всегда была известна своими местными игроками.
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