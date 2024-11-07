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Политолог Блохин: президентство Трампа может привести к вспышке новой войны

Политолог Блохин: президентство Трампа может привести к вспышке новой войны

После победы на президентских выборах в США Дональд Трамп может не только не погасить существующие в мире конфликты, как он обещал это сделать, но и спровоцировать их вспышку, считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

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