Демографический пессимизм. Алтай продолжает стремительно терять население и после «успокоения» ковида

Демографический пессимизм. Алтай продолжает стремительно терять население и после «успокоения» ковида

В Алтайском крае фиксируется замедление темпов смертности населения по сравнению с 2021 годом. Так, за восемь месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего календарного цикла смертность сократилась почти на 4 тысячи человек.

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