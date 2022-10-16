Демографический пессимизм. Алтай продолжает стремительно терять население и после «успокоения» ковида

В Алтайском крае фиксируется замедление темпов смертности населения по сравнению с 2021 годом. Так, за восемь месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего календарного цикла смертность сократилась почти на 4 тысячи человек.
В Алтайском крае фиксируется замедление темпов смертности населения по сравнению с 2021 годом. Так, за восемь месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего календарного цикла смертность сократилась почти на 4 тысячи человек.
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