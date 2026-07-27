Акции китайского лидера рынка чипов памяти CXMT взлетели на 535% после IPO

Котировки CXMT взлетели более чем на 500% на дебютных торгах в Шанхае. Один из лидеров рынка чипов памяти привлек свыше $8 млрд в ходе IPO, которое стало самым крупным в Азии в нынешнем году и одним из крупнейших в истории китайского рынка .