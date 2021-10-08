Какими будут известные созвездия через 100 000 лет?

Ни для кого не секрет, что всё в нашей вселенной движется, в том числе и звёзды, при этом их движения относительно друг друга являются хаотичными и те звёзды, что мы видим ночью в небе не исключение.
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