The Waltons Creator's Other Hit Show Was A Much Darker '80s Primetime Soap Opera

"The Waltons" creator and narrator Earl Hamner Jr. shocked viewers with his follow-up show, which was a total departure from the wholesome historical drama.
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