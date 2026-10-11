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The Waltons Creator's Other Hit Show Was A Much Darker '80s Primetime Soap Opera

The Waltons Creator's Other Hit Show Was A Much Darker '80s Primetime Soap Opera

"The Waltons" creator and narrator Earl Hamner Jr. shocked viewers with his follow-up show, which was a total departure from the wholesome historical drama.

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