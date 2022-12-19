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«Милан» готов увеличить зарплату Беннасеру до 3,8 млн евро и продлить контракт

«Милан» готов увеличить зарплату Беннасеру до 3,8 млн евро и продлить контракт

«Милан» ведет переговоры с хавбеком Исмаэлем Беннасером о новом соглашении. «Россонери» готовы продлить контракт с 25-летним игроком сборной Алжира до 2027 года, увеличив ему зарплату до 3,8 млн евро за сезон, сообщает журналист Николо Скира.

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