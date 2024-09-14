Что нужно носить в сумке, чтобы привлечь удачу

Каждая сумочка таит в себе много привычных вещей: кошелек, документы, косметика, телефон. Однако, что если добавить в свой арсенал что-то символическое, притягивающее удачу? Вера в то, что окружающие предметы могут влиять на нашу судьбу, существует с древности.
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