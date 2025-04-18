Средства ПВО сбили за ночь 56 дронов ВСУ над территорией России

Больше всего беспилотников — 27 — уничтожены над Воронежской областью. Как сообщили в Минобороны, по 12 аппаратов поразили над Белгородской областью и Азовским морем, три — над Крымом и по одному — над Ростовской областью и Краснодарским краем.