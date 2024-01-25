The Pokemon Company проведет расследование в отношении Palworld Компания Pokemon Company наконе...

The Pokemon Company проведет расследование в отношении PalworldКомпания Pokemon Company наконец-то сделала официальное заявление по поводу Palworld: “Мы намерены провести расследование и принять соответствующие меры в отношении любых действий, нарушающих права на интеллектуальную собственность, связанную с покемонами”.
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