The Pokemon Company проведет расследование в отношении Palworld Компания Pokemon Company наконе...

The Pokemon Company проведет расследование в отношении PalworldКомпания Pokemon Company наконец-то сделала официальное заявление по поводу Palworld: “Мы намерены провести расследование и принять соответствующие меры в отношении любых действий, нарушающих права на интеллектуальную собственность, связанную с покемонами”.