Небритый хлеб попался туристам в Сочи Это городская булочка местного хлебокомбината, произведена 19 апреля.
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Небритый хлеб попался туристам в Сочи Это городская булочка местного хлебокомбината, произведена 19 апреля.