В Калуге водитель "Чери" погиб в лобовом ДТП

26 апреля в Калуге произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате погиб один человек. По данным прокуратуры, 26 апреля в 9 часов утра по дороге Р132 "Золотое кольцо" девушка-водитель автомобиля "Kia К5" ехала в сторону Тулы.