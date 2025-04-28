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В Калуге водитель "Чери" погиб в лобовом ДТП

В Калуге водитель "Чери" погиб в лобовом ДТП

26 апреля в Калуге произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате погиб один человек. По данным прокуратуры, 26 апреля в 9 часов утра по дороге Р132 "Золотое кольцо" девушка-водитель автомобиля "Kia К5" ехала в сторону Тулы.

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