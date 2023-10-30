За преступления против пожилых депутаты Госдумы предлагают добавлять срок

АНГЕЛ АНГЕЛ

Интересно а пенсия в размере 11-13тыс. руб. это издевательство или геноцид пожилых рублей? Платная медицина, повышение стоимости продуктов и медикаментов, ЖКХ и т.д. которые не покрывает и на 50% проиндексированная пенсия, это как будет трактоваться в законе?