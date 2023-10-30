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Царьград

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За преступления против пожилых депутаты Госдумы предлагают добавлять срок

За преступления против пожилых депутаты Госдумы предлагают добавлять срок

Однако этот актуальный законопроект может быть не поддержан думским большинством.Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение законопроект¸ предусматривающий усиление наказания за преступления, совершенные против граждан старше 60 лет.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Интересно а пенсия в размере 11-13тыс. руб. это издевательство или геноцид пожилых рублей? Платная медицина, повышение стоимости продуктов и медикаментов, ЖКХ и т.д. которые не покрывает и на 50% проиндексированная пенсия, это как будет трактоваться в законе?
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