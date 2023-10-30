За преступления против пожилых депутаты Госдумы предлагают добавлять срок

Однако этот актуальный законопроект может быть не поддержан думским большинством.Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение законопроект¸ предусматривающий усиление наказания за преступления, совершенные против граждан старше 60 лет.
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