Австралия планирует ввести карантин для полностью вакцинированных туристов, но не везде

Австралия готовится открыть свои границы для иностранцев. В связи с чем власти готовятся представить систему "домашнего карантина", которая будет касаться полностью вакцинированных от COVID-19 путешественников в самом густонаселенном городе Сиднее.
Австралия готовится открыть свои границы для иностранцев. В связи с чем власти готовятся представить систему "домашнего карантина", которая будет касаться полностью вакцинированных от COVID-19 путешественников в самом густонаселенном городе Сиднее.
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