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Любовь Рубцова: «В произвольной буду пробовать тройной аксель. Чтобы делать его в короткой, нужно его стабилизировать»

Фигуристка Любовь Рубцова прокомментировала свое выступление в короткой программе на этапе Гран-при России в Москве (2-е место).

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