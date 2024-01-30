Лука Дончич набрал 45 очков и 15 передач в победном матче с «Орландо»

Лидер «Мэверикс» записал на свой счет 45 очков, 9 подборов и 15 передач, техасцы победили 131:129. За 43 минуты словенец реализовал 13 из 23 с игры и 18 из 21 с линии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Главы НХЛ, МЛС, НБА, НФЛ, MLB и NASCAR поддержали борьбу с антисемитизмом в США: «Спорт способен объединять и сводить на нет расовые, этнические и религиозные различия»
- Сегодня 44-летие Марата Сафина
- Луку Дончича облили водой в раздевалке после 73-очкового матча. Джейсон Кидд вручил словенцу игровой мяч
Свежие комментарии