Компания предлагает сотрудницам бонус за каждого новорожденного ребенка

Компания в Италии решила предложить своим сотрудникам, среди прочих льгот, бонус в размере 700 евро за каждого новорожденного, дворецкого для выполнения домашних обязанностей, а также прибавку к зарплате на 150 евро в месяц.
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