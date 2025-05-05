Брянцы пережили кошмарную ночь после стрельбы и взрывов

Ближе к полуночи жители Брянщины из разных районов области пережили череду тревожных минут. К привычным уже звукам громких хлопков и взрывов, добавились похожие на стрельбу – их тоже связывают с работой ПВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии