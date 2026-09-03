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ИА Регнум

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Путин назвал захваты гражданских судов государственным терроризмом

Путин назвал захваты гражданских судов государственным терроризмом

Удары по гражданским торговым судам, их захваты, а также угрозы в адрес гражданских воздушных судов являются проявлением государственного терроризма.

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