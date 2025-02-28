Fox: украинская делегация умоляла о перезапуске диалога после спора в Белом доме

REUTERS/Brian Snyder Представители украинской делегации просили возобновить диалог после спора президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского, но их попросили удалиться, сообщила журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик со ссылкой на источники в Белом доме.