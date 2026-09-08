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LR Health & Beauty укрепляет руководство: Мартин Липп назначен новым CFO

LR Health & Beauty укрепляет руководство: Мартин Липп назначен новым CFO

Европейская компания LR Health & Beauty GmbH, ведущий игрок рынка социальной коммерции в сфере высококачественных биологически активных добавок и косметических средств, объявила о существенном укреплении своего высшего исполнительного руководства.

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