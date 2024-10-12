Всем привет! В последнее время мы как-то забыли о сарафанах, а ведь осенью-зимой это самая подходящая одежда, взамен юбкам и платьям.
Сшила знаменитый сарафан, который носили многие советские женщины зимой, а теперь незаслуженно забыли
Комментарии
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Светлана Разные
Очень универсальная и удобная вещь, палочка-выручалочка, позволяющая мгновенно сменить образ «женщины в брюках» на образ элегантной деловой дамы. Благодаря цвету и крою верх под неё подойдёт любой: от тонкой водолазки до рубашки и пышной блузы. И практически любого цвета. Носить можно с поясом, кстати, или с красивым ремнём. Советские женщины знали толк в составлении гардероба! Но, мне кажется, автор или неправильно рассчитал вытачку, или проймы, или ткань жестковата: верх сидит не идеально. Хотя тут, как в любом новом деле, лиха беда начало....
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6 час.
grunbik06mailru
Спасибо. Кажется нас, маминых дочек, много.)) Моя мама очень любила вельвет, сарафаны шила тоже из него, некоторые были похожие на стиль "бохо" просторные и слегка мешковатые..
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5 час.
НС
Наталья Середа
👍🙏❤️
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4 час.
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