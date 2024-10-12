Сшила знаменитый сарафан, который носили многие советские женщины зимой, а теперь незаслуженно забыли

Светлана Разные

Очень универсальная и удобная вещь, палочка-выручалочка, позволяющая мгновенно сменить образ «женщины в брюках» на образ элегантной деловой дамы. Благодаря цвету и крою верх под неё подойдёт любой: от тонкой водолазки до рубашки и пышной блузы. И практически любого цвета. Носить можно с поясом, кстати, или с красивым ремнём. Советские женщины знали толк в составлении гардероба! Но, мне кажется, автор или неправильно рассчитал вытачку, или проймы, или ткань жестковата: верх сидит не идеально. Хотя тут, как в любом новом деле, лиха беда начало....