Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    👍🙏❤️Сшила знаменитый ...
  • grunbik06mailru
    Спасибо. Кажется нас, маминых дочек, много.)) Моя мама очень любила вельвет, сарафаны шила тоже из него, некоторые бы...Сшила знаменитый ...
  • Светлана Разные
    Шаль не столько устаревшая вещь, сколько вещь, которая требует умения её носить. Как и любая драпировка она предъявля...Говорите, что шал...

Сшила знаменитый сарафан, который носили многие советские женщины зимой, а теперь незаслуженно забыли

Сшила знаменитый сарафан, который носили многие советские женщины зимой, а теперь незаслуженно забыли

Всем привет! В последнее время мы как-то забыли о сарафанах, а ведь осенью-зимой это самая подходящая одежда, взамен юбкам и платьям.

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Комментарии
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Светлана Разные
Очень универсальная  и удобная вещь, палочка-выручалочка, позволяющая мгновенно сменить образ «женщины в брюках»  на образ элегантной  деловой дамы.  Благодаря цвету и крою  верх под неё подойдёт любой: от тонкой водолазки до рубашки и пышной блузы.  И практически любого цвета. Носить можно с поясом, кстати,  или с красивым ремнём.  Советские женщины знали толк в составлении гардероба!  Но, мне кажется, автор  или неправильно рассчитал вытачку, или проймы, или ткань жестковата:  верх сидит не идеально.  Хотя тут, как в любом новом деле, лиха беда начало....
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6 час.
grunbik06mailru
Спасибо. Кажется нас, маминых дочек, много.)) Моя мама очень любила вельвет, сарафаны шила тоже из него, некоторые были похожие на стиль &quot;бохо&quot; просторные и слегка мешковатые..
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5 час.
НС
Наталья Середа
👍🙏❤️
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4 час.

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