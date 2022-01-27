Володин призвал россиян помнить о блокаде Ленинграда, чтобы эти страшные события никогда больше не повторились

Сотни тысяч человек погибли от голода при блокаде советского города, которая длилась 872 дняПредседатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что россияне должны помнить о блокаде Ленинграда, чтобы страшные события 1941-1944 годов не повторились.