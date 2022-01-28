Многовекторность и разнообразие на постпостсоветском пространстве

26 января клуб «Валдай» провёл дискуссию на тему: «Внешняя политика новых государств Евразии: эксперимент удался?», в ходе которой был представлен доклад «Роман взросления: внешняя политика как формирующий опыт для новых государств Евразии».
26 января клуб «Валдай» провёл дискуссию на тему: «Внешняя политика новых государств Евразии: эксперимент удался?», в ходе которой был представлен доклад «Роман взросления: внешняя политика как формирующий опыт для новых государств Евразии».
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