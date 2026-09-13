Завод «Калашников» представил БПЛА «СКАТ 350М» в Екатеринбурге

На Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге представлен БПЛА «СКАТ 350М» от завода «Калашников».
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