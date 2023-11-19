Дело Дэвида Носиковски -характерный пример использования правоохранителей для решения бизнес-проблем

Редакция «Аргументы недели» просит считать данную публикацию прямым обращением к Генеральной Прокуратуре России и просит тщательно разобраться в данном деле, взяв его под контроль и в случае достаточных оснований принять меры прокурорского реагирования.
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