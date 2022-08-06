Кайл Кузма: «Лейкерс» 80-х доминировали бы в наше время»

Форвард «Вашингтона» Кайл Кузма стал гостем подкаста игрока «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина. Кузма согласился с Грином в том, что некорректно сравнивать между собой разные баскетбольные эпохи, но отметил, что «Лейкерс» Мэджика Джонсона времен «Шоутайм» отлично смотрелись бы в современной НБА.