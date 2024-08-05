Рябков: спецслужбы Украины готовили покушение на Путина и Белоусова в Санкт-Петербурге

Этот вопрос обсуждался между министром обороны РФ с главой Пентагона Ллойдом Остином Спецслужбы Украины планировали атаку на президента России Владимира Путина и главу Министерства обороны России Андрея Белоусова на торжественном параде в Санкт-Петербурге на День ВМФ, сообщил заместитель главы МИД России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-1».