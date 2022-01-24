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Об идеологии: блеск, нищета, сиюминутность. Надо ли оно нам? Картотека смыслов

Об идеологии: блеск, нищета, сиюминутность. Надо ли оно нам? Картотека смыслов

Откуда есть пошла эта современная игрушка? Пошла она  с тех времён, когда гордые в своем юном самоосознании учёные решительно отмежевали религию от науки и принялись старательно объяснять проблематику человека и общества со светской точки зрения.

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