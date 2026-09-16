Условия дальнейшего снижения ключевой ставки озвучили в Банке России

Центробанк (ЦБ) РФ по-прежнему действует в рамках базового сценария по ключевой ставке. Об этом сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов на Международном промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени в среду, 16 сентября 2026 года.