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Условия дальнейшего снижения ключевой ставки озвучили в Банке России

Условия дальнейшего снижения ключевой ставки озвучили в Банке России

Центробанк (ЦБ) РФ по-прежнему действует в рамках базового сценария по ключевой ставке. Об этом сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов на Международном промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени в среду, 16 сентября 2026 года.

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