Нефтепродукты из затонувших судов в Керченском проливе будут откачивать с помощью специальной установки

Нефтепродукты из затонувших судов в Керченском проливе будут откачивать с помощью специальной установкиНа Кубань привезли специальную установку, которая будет откачивать нефтепродукты из потерпевших крушения танкеров.
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