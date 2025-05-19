14 тысяч ямальских детей примут участие в спецрограмме «Лед и вода»

Юные ямальцы получат сертификаты по итогам обучения плаванию и катанию на коньках. В рамках реализации межведомственной программы «Ямал – лучшая территория детства» в новом учебном году планируется охватить занятиями более 14 тысяч детей округа.
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