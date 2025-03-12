Ростислав Ищенко: Хитрый ход США: пойдёт ли Россия на компромисс?

Почему Трамп внезапно заинтересовался украинскими недрами — это бизнес или геополитическая ловушка? Готова ли Украина пожертвовать границами ради мира, или её элиты предпочтут сгореть в плане войны? Может ли заморозка конфликта стать началом краха украинского фронта? На вопросы зрителей, читателей и эстонского журналиста Олега Беседина ответил известный политолог Ростислав Ищенко.