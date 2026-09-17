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Минобороны рассказало о новых подвигах российских бойцов в зоне СВО

Минобороны рассказало о новых подвигах российских бойцов в зоне СВО

Минобороны представило новых героев спецоперации. Майор Семен Дамбуев во время захвата опорного пункта противника, используя данные воздушной разведки, координировал действия штурмовиков и передавал информацию командованию о расположении огневых точек ВСУ.

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