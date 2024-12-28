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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макс Ферстаппен о нелегальных болидах соперников: «У «Ред Булл» не было шансов в каких-то гонках. Я точно знаю, но никто никогда не признается»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал потенциальные нарушения со стороны конкурентов. Австрийская команда полагала, что «Макларен» использовал нелегальное заднее антикрыло.

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