Демократ Клайберн назвал республиканцев фанатами Путина

Конгрессмен-демократ от Южной Каролины Джеймс Клайберн выступил с заявлением о том, что представители американской Республиканской партии являются «поклонниками Путина» на фоне блокировки направлении 60 млрд помощи Украине, которое произошло за счет их решения.