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    Не трогайте военных!! Им надо в ноги кланяться! Тем более сейчас..Бойцы ЧВК ворвали...

Демократ Клайберн назвал республиканцев фанатами Путина

Демократ Клайберн назвал республиканцев фанатами Путина

Конгрессмен-демократ от Южной Каролины Джеймс Клайберн выступил с заявлением о том, что представители американской Республиканской партии являются «поклонниками Путина» на фоне блокировки направлении 60 млрд помощи Украине, которое произошло за счет их решения.

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