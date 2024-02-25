Демократ Клайберн назвал республиканцев фанатами Путина

Конгрессмен-демократ от Южной Каролины Джеймс Клайберн выступил с заявлением о том, что представители американской Республиканской партии являются «поклонниками Путина» на фоне блокировки направлении 60 млрд помощи Украине, которое произошло за счет их решения.
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