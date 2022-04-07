Сенат США одобрил возрождение программы ленд-лиза для помощи Украине

Сенат США поздно вечером 6 апреля единогласно проголосовал за возрождение ленд-лиза - программы времен Второй мировой войны, - которая позволяет Вашингтону оперативно отправлять своим союзникам, в данном случае Украине, продовольствие и вооружение.