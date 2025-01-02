Куда пойти с детьми в ХМАО на новогодних каникулах. Афиша

Салюты на Новый год отгремели, салаты почти закончились— как развлечь детей на январских каникулах в ХМАО? Например, погостить у югорского Деда Мороза Ищки-Ики, посмотреть кукольные спектакли, вспомнить сказку о Снежной Королеве или отправиться на иллюзионное шоу.