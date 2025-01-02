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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Куда пойти с детьми в ХМАО на новогодних каникулах. Афиша

Салюты на Новый год отгремели, салаты почти закончились— как развлечь детей на январских каникулах в ХМАО? Например, погостить у югорского Деда Мороза Ищки-Ики, посмотреть кукольные спектакли, вспомнить сказку о Снежной Королеве или отправиться на иллюзионное шоу.

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