Токсичный пантеон. Украина будет славить нацистов в древнейшем монастыре

Выбор тех, кого следует почитать, в основном обусловлен антироссийскими настроениями ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> Инициатива по созданию в Киеве "национального пантеона", призванного увековечить память о наиболее выдающихся деятелях страны, включая пособников нацистов, вызвала волну международной критики и вновь обострила споры об исторической памяти.