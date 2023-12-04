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Ронни О’Салливан выиграл восьмой титул Чемпиона Великобритании

Ронни О’Салливан выиграл восьмой титул Чемпиона Великобритании

Ронни О’Салливан после первой сессии, завершившейся со счетом 4-4, одержал захватывающую победу над Дином Джуньху во второй со счетом 10-7 в финале турнира UK Championship 2023, сообщает WST Ронни О’Салливан (фото: WST) Все новости и результаты Чемпионата Великобритании 2023 Чемпионат Великобритании 2023.

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