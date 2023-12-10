Блогер Милохин бросивший из ОАЭ вызов телеведущему Соловьеву - был "заочно высмеян"

Politiki.net Изначально было понятно, что "перчатка брошенная" беглым тиктокером Даней Милохиным, популярному телеведущему Владимиру Соловьеву - исключительно пиар.
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