VW: «Дефицит чипов в автопроме продлится до 2024 года»

В https://www.reuters.com/business/autos-transportation/chip-u. Reuters Антлиц рассказал, что Volkswagen стремится удовлетворить растущий спрос на автомобили, которые собираются на немецких заводах с участием актуальных микросхем.
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