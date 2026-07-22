Новые удары по портам и судам: атаки на морскую логистику Киева продолжаются Российские военные продолжают наносить удары по украинским портам и .
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Новые удары по портам и судам: атаки на морскую логистику Киева продолжаются Российские военные продолжают наносить удары по украинским портам и .
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