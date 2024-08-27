Предложение запретить доставщиков и таксистов для пополнения кадров на военных заводах

Виктор Борисов

Это представители дикой и управляемой врагами России орды, которую усиленно завозят продажные чиновники. Аульно кишлачное агрессивное и безграмотное быдло ненавидящее и презирающее русских Они делают всё, чтобы эта масса потенциальных ваххабитов-игиловцев поглотила страну, размыла национальную идентичность и вогнала Россию в средневековье. Если учесть создание баз хранения оружия диаспорами, которые по сути являются преступными группировками. Получается, что наши чиновники, являясь врагами России, постепенно создают в России условия для организации исламистской армии боевиков по типу ИГИЛ. Необходимы срочные меры. Никакого гражданства ни гастарбайтерам, ни их семьям и родственникам. У них есть свои страны, где они вырезали русских. Пусть живут и размножаются там. там. На работу только по временной рабочей визе с проживанием в закрытых и охраняемых рабочих вахтовых поселках. Без права выхода из них. За малейшее нарушения режима, закона или хулиганство, - немедленная депортация с запретом на въезд. Для всех уже купивших гражданство установить коллективную ответственность. Любой из семьи, независимо от возраста, нарушивший закон или совершивший хулиганские действия, лишается гражданства вместе с близкими родственниками и немедленно депортируются из России с запретом на въезд. Диаспоры запретить, объявив их преступными сообществами. Иначе мы дождемся кровавой религиозной войны в России. Главный муфтий уже открыто говорит о планах превратить страну в мусульманское государство с помощью десятков миллионов ввезенных полудиких азиатов. Враги страны надеются с их помощью развалить и уничтожить Россию изнутри.